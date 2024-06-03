Работа наземного транспорта изменилась в восьми округах Москвы

Для удобства пассажиров в мае в столице ввели в работу три новых и шесть объединенных маршрутов наземного транспорта. Современные электробусы начали ходить еще на двух. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

© Вечерняя Москва

— На 21 маршруте изменилась дорога следования и появились новые остановки. Теперь жители могут быстрее и удобнее добираться до важных социальных объектов и станций рельсового каркаса, — рассказал Ликсутов.

В районе Солнцево изменили схемы движения автобусов маршрутов № 575, 862, 734 и 330. Они стали ходить чаще, а добираться до станций МЦД-4 на них стало еще удобнее.

На маршрутах № 204 и 114 на севере столицы автобусы заменили на электробусы. Поездки стали комфортнее, снизился выброс вредных веществ в атмосферу. Автобусы № 265 теперь идут по Колодезной улице и Оленьему Валу, передает официальный сайт мэра Москвы.

В расписание движения поездов на МЦД-1 временно внесли изменения в июне. Они действуют из-за строительства станции Петровско-Разумовская и путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская.