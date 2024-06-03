Собянин: В Москве началось строительство двух новых участков трамвайных путей

В этом году столичный трамвай отмечает 125-летие. Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам главы города, этим видом транспорта пользуются порядка 700 тысяч пассажиров каждый день.

— Мы практически завершили многолетнюю программу обновления подвижного состава. И сегодня доля новых удобных и полностью низкопольных трамваев составляет 95 процентов. Через несколько лет планируем выйти на все 100, — написал мэр в своем личном блоге.

Специалисты проводят реконструкцию трамвайных путей с созданием безопасных остановочных платформ, приподнятых над уровнем проезжей части. На данный момент приступили к строительству сразу двух новых участков путей. Так, первый участок пройдет по улице Сергея Радонежского от площади Ильича до Андроньевской площади. Благодаря этому будут соединены существующие линии, а путь до Курского вокзала будет сокращен.

Вторая трамвайная линия длиной почти два километра пройдет по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова от Комсомольской площади к Чистым прудам.

Первый в России беспилотный трамвай проехал уже свыше сотни километров по улицам Москвы. Об этом заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В городе открылся Центр развития электротранспорта и беспилотных технологий. Теперь все разработчики инноваций для транспорта столицы собраны на одной площадке и работают в комфортных условиях, сообщил Сергей Собянин.