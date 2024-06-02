Чемпионат по рыбной ловле завершился в Москве

В столице завершился чемпионат по рыбной ловле в рамках фестиваля «Москва – на волне. Рыбная неделя». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Как уточняется, 25-26 мая и 1-2 июня одновременно на трех водоемах столицы состоялся турнир по рыбной ловле среди любителей в рамках фестиваля «Москва – на волне. Рыбная неделя» по проекту «Лето в Москве». Рыбаки всех возрастов удивили разнообразием улова, обладатели первого, второго и третьего места каждый день получали ценные призы.

«Соревнования по рыбной ловле среди любителей прошли в выходные 25-26 мая и 1-2 июня на набережной Москвы-реки в парке «Музеон», на Большом Графском пруду в Вешняках и на Большом Чертановском пруду. Всем желающим по предварительной регистрации выдавали снасти. Улов поразил зрителей своим разнообразием. Помимо привычных бычков, в центре столицы на крючок попадались плотва, окунь и даже небольшой судак. Его поймали на поплавочную удочку. В Чертаново призер соревнований наловил полный садок окуней, а Большой Графский пруд принес рыбакам линя, простого и золотого карася», – говорится в материале.

Сообщается, что всего в чемпионате по рыбалке в рамках «Москва – на волне. Рыбная неделя» приняли участие более 1,5 тыс. профессионалов, любителей и начинающих рыболовов, включая юных. Итоги соревнований по рыбалке среди профессионалов подвели накануне в Капотне. Обладателем призового 1 млн руб. стал Беслан Вороков с самым большим уловом весом более 24 кг.

Так, 2 июня – завершающий день турнира для любителей. На каждом из трех водоемов судьи определили по три победителя. На набережной в парке «Музеон» лидером по улову стала Ирина Поцелуева из подмосковного Красногорска, на Большом Чертановском пруду больше всего рыбы поймал житель Балашихи Александр Ромашков и на Большом Графском пруду – Василий Бойко из Орехово-Зуево. Победители получили ценные призы.

«Как это было красиво! Представьте себе: парапет в центре Москвы – весь в удочках! Участники фотографировались с каждой пойманной рыбой! Атмосфера незабываемая – получилось совместить рыбалку и отдых в красивом месте!» – цитирует пресс-служба депутата Московской городской Думы, председателя комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова.

Александр Семенников поделился впечатлениями набережной Парка «Музеон». Также он от души поздравил победителей.

«Прекрасный пруд, замечательный улов – я впервые увидела, как выглядит золотой московский карась! Линь – вообще удача, благородная рыба! Очевидно, обитателей в Большом Графском пруду прибавилось после его очистки и укрепления, спасибо властям Москвы, что занимаются водоемами и способствуют развитию рыбалки в столице!», – приводятся в сообщении слова директора школы, руководителя общественной инициативы «Неизвестная Москва» Майи Булаевой.

Как указано, Майя Булаева приняла участие в награждении победителей соревнований на Большом Графском пруду в Вешняках.

В пресс-службе добавили, что сегодня в московских водоемах водится несколько десятков видов рыбы. С 2011 года Московские власти привели в порядок 138 рек и прудов столицы. В 2022 году укрепили береговую линию Большого Графского пруда, сохранив его экосистему. В Большом Чертановском пруду после очистки обитают карпы и другая рыба. Набережная парка «Музеон» стала нарядной пешеходной зоной после реконструкции в 2013 году. В этом году запланирована реабилитация еще 20 водных объектов, включая пруд Быково Болото, Оленьи пруды, пруд на Черноморском бульваре и Николо-Хованский пруд.