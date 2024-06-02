День защиты детей отметили на Поклонной горе

В рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический» гостей Музея Победы ждало более 70 интерактивных площадок 1 июня. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 2 июня.

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Для посетителей музея подготовили различные мастер-классы и квесты. За выполнение заданий всем участникам вручали памятные призы. Так, самых активных ждали пилотки, солдатская каша, билеты в Музей Победы.

— Мы рядом живем и постоянно по выходным приходим в этот парк. И детский день решили провести с сыном здесь. Проходим задания квеста еще с прошлых выходных. Нам осталось три печати до получения солдатской каши. Сейчас играем в шахматы, — поделился посетитель Руслан Зайцев.

Музей Победы и его филиалы в Международный день защиты детей посетили около 5,5 тысячи человек. Для гостей была организована большая праздничная программа: бесплатные экскурсии, концерты, мастер-классы. Весь день вход в музей для ребят до 14 лет был свободным.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей. Он пожелал детям крепкого здоровья, семейного благополучия и отличного летнего отдыха. Глава города добавил, что Москва и дальше будет заботиться о том, чтобы у юных жителей было самое лучшее в мире детство.