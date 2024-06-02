Создана самая маленькая схема московского метро

Её площадь всего 2 кв. см.

© Официальный Telegram-канал Сергея Собянина

Информация об этом появилась в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

«Специалисты Московского физико-технического института нанесли изображение на кремниевую пластину методом литографии, закрепили рисунок золотым напылением. Миниатюра в половину почтовой марки в точности повторяет её транспортный аналог — представлены все 430 станций метро, МЦК и МЦД», — говорится в публикации.

Отмечается, что размер линий практически в два раза тоньше человеческого волоса.

Собянин добавил, что увидеть самую маленькую схему метро можно в Музее истории МФТИ и в Народном музее Московского метрополитена.