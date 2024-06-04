В Москве выбрали лучшего дежурного по станции метро

В городском конкурсе «Московские мастера» выбрали лучшего дежурного по станции метро. Победителем стала Лариса Голягина, которая работает на станции «Филатов Луг» Сокольнической линии.

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Конкурс состоял из двух этапов — теоретического и практического. Первая часть прошла в корпоративном университете московского транспорта, где участники продемонстрировали знание правил и инструкций. Финал состоялся ночью на станции «Деловой центр» Филевской линии, когда поезда уже не ходили. Конкурсанты показали жюри, как бы они действовали в различных ситуациях.

Второе место заняла Елена Аникина со станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии, а третье — Юлия Минулбаева с «Шаболовской» Калужско-Рижской линии.

Всего в отборочном этапе приняли участие около 160 человек, 10 из них прошли в финал.

«Дежурные ежедневно обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров на станциях. Ежегодно они участвуют в конкурсах профессионального мастерства, где совершенствуют свои навыки и знания, чтобы удобство пассажиров всегда оставалось на самом высоком уровне, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Московские мастера» — ежегодный городской конкурс для тех, кто делает столицу лучше каждый день. В этом году его проводят в 27 раз, участие в нем принимают представители 40 востребованных специальностей.

Конкурс проходит в рамках системы социального партнерства между Правительством Москвы, Московской федерацией профсоюзов и Московской конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.

Узнать больше о вакансиях в Московском метрополитене можно на сайте, по телефонам: +7 800 220-22-02 и + 7 495 622-22-22, а также в центрах подбора персонала на станциях метро «Деловой центр», «Черкизовская» и в корпоративном университете транспортного комплекса. Направить свое резюме можно на электронную почту: rabota@mosmetro.ru.