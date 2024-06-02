МЧС предупредило москвичей о грозе и ливне

На территории Москвы в воскресенье ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град и ветер с порывами до 17 м/с, предупредил столичный главк МЧС.

По прогнозам синоптиков, непогода накроет столицу в ближайшие два-три часа и сохранится до 23.00, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Москвичам рекомендовано по возможности оставаться дома или в укрытии, парковать машины около обочины дороги, избегать нахождения рядом с рекламными щитами и слабо закрепленными конструкциями, при ударах молнии держаться подальше от электропроводки, молниеотвода, водостоков и антенн.

В пятницу ливень в Москве подтопил дороги и частично подземный паркинг.