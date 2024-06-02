На городских пляжах Москвы в выходные будут проходить бесплатные тренировки

С 1 июня по 1 сентября жители и гости столицы смогут активно отдохнуть на городских пляжах в рамках проекта «Лето. Пляж. Московский спорт». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента спорта города Москвы.

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— Каждые выходные будут проходить бесплатные тренировки и спортивные мероприятия под руководством опытных инструкторов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на живописных территориях зон отдыха у водоемов можно заняться стретчингом, зумбой, а также функциональным тренингом, барре и пляжным волейболом. Кроме того, для москвичей и гостей столицы проведут сап-тренировки и упражнения для здоровой спины.

В проекте задействовано шесть городских площадок. Программа тренировок подойдет как для новичков, так и для профессионалов. На площадках можно будет освоить новые виды спорта и улучшить свою физическую форму. Кроме того, на мероприятиях выступит диджей, который будет играть летние сеты и добавит позитива и ярких эмоций. Вход на все мероприятия свободный, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Проект «Активный гражданин» запустил голосование, посвященное фестивалю «Лето в Москве. Все на улицу!». Опрос покажет, в каких мероприятиях хотят принять участие горожане, а также соберет статистику о том, какой досуг москвичи хотели бы организовать самостоятельно.