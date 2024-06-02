Синоптики пообещали «щедрые ливни» и подтопления в Москве

На предстоящей неделе Москву ждут обильные ливни с подтоплениями низинных территорий, мозаичный град и штормовой ветер. Уже в понедельник ливневки смогут не справиться с потоками водами, к четвергу ситуация усугубится. Такой прогноз дал синоптик Евгений Тишковец.

«В предстоящую неделю природа будет щедра на ливни. Только за 5 рабочих дней на столицу прольется до 50 мм осадков, то есть 50-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный московских улиц или 65% от месячной нормы», — написал Тишковец в Telegram-канале.

По его словам, наиболее интенсивные дожди ожидаются в понедельник и четверг.

В понедельник выпадет до 11 мм осадков, ливнёвки могут не справиться с наплывом воды.

В четверг вечером «скорострельность атмосферной артиллерии достигнет критических значений». Произойдет «мощный залп ливня» интенсивностью до 17 мм за несколько часов. Это означает, что возможны подтопления в низинах.

Высота грозовых облаков будет достигать 10-12 км, поэтому сохранится вероятность мозаичного града диаметром 2-3 мм. Ветер может усилиться до штормовых значений.