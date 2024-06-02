Комфортная температура установится в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в Москве и центральных регионах России установится комфортная 25-градусная температура. Об этом рассказал синоптик, ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

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— Умеренная температура от 22 до 27 градусов тепла установится днем. Она будет соответствовать показателям июля, по ночам ожидается 11-16 градусов тепла, — цитирует Тишковеца Telegram-канал РИА Новости.

В воскресенье, 2 июня, в столице ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, местами пройдет гроза. Воздух прогреется до 30 градусов тепла. В связи с аномальной жарой МЧС введен желтый уровень опасности, также сохраняется высокая пожароопасность 2 и 3 июня.

В московских парках разместили более 40 охлаждающих арок и зон, которые помогут посетителям легче переносить жару. Они снижают риск тепловых ударов и других проблем со здоровьем, связанных с перегревом.

Эксперт рассказал, какие напитки нельзя пить в жару. Сюда вошли газировки, алкоголь, кофе и крепкий чай. Он отмечает, что сахар, содержащийся в напитках, не утолит жажду, а усилит обезвоживание организма.