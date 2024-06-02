Специалисты завершили перекладку кабельных линий на дне Москвы-реки

Завершились уникальные работы по перекладке кабельных линий на дне Москвы-реки. Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

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— Специалисты выполнили уникальные работы по перекладке четырех кабельных линий, протянутых по дну Москвы-реки между Москворецкой и Раушской набережными в районе парка «Зарядье», — говорится в сообщении.

Провести такие работы по дну реки более 70 лет назад в центре столицы было технически невозможно, даже новый метод направленного бурения не подходил для такого задания. Для реализации ремонтного проекта было принято решение размыть русло, демонтировать старый и проложить новый кабель непосредственно по дну реки.

Для реализации проекта специалисты ПАО «Россети Московский регион» разработали техническое задание. Оно включало проведение работ с привлечением водолазов, барж, а также буксируемых шаланд с гидромониторами.

Несмотря на интенсивную речную навигацию, перекладка питающих кабельных линий была выполнена в срок. Метод был признан эффективным, в текущем году компания планирует перекладку линий еще в трех подводных переходах. Переложенные кабельные линии с напряжением в 10 киловольт идут от подстанции «Раушская» и обеспечивают электроснабжение потребителей Центрального административного округа, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что заботиться о городе столичным коммунальщикам помогают ученые. К примеру, разработанная специальная аппаратура установлена в передвижных лабораториях различных городских служб.