Собянин рассказал, как преобразились территории обновленных столичных поликлиник

Вместе с реконструкцией поликлиник по новому московскому стандарту меняются и пространства вокруг зданий. Об этом в воскресенье, 2 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Сейчас идет второй этап реконструкции поликлиник — проведем капремонт еще почти в 140 зданиях и также благоустроим прилегающие к ним территории, — рассказал глава города.

Мэр отметил, что благоустроены территории рядом с 201 городской поликлиникой общей площадью порядка 110 гектаров. Специалисты создали свыше 617 зон отдыха для пациентов; сделано 57 детских площадок.

Кроме того, установлено почти 2,1 тысячи информационных стел, которые помогают горожанам ориентироваться на обновленных территориях, а также смонтировано около более трех тысяч фонарей с энергосберегающими лампами.

Среди прочего Собянин отметил, что было организовано больше 530 велопарковок и порядка 90 навесов для детских колясок. В свою очередь в рамках озеленения было высажено свыше 2,2 тысячи деревьев, около 13,8 тысячи кустарников и разбито больше 12,8 тысяч квадратных метров цветников, написал глава города в своем Telegram-канале.

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