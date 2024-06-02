По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 выпустили новые аудиогиды

В 2024 году исполняется пять лет с момента открытия МЦД-1 и МЦД-2. По этому случаю были подготовлены аудиогиды по их маршрутам «Поезд отправляется». Они созданы проектным офисом программы «Мой район» при поддержке столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Каждый эпизод рассказывает об истории мест, где сейчас находятся станции МЦД, — деревень, сел, ремесленных центров или вотчин великих русских князей. Слушатели могут также познакомиться с парками, усадьбами, музеями, театрами и другими достопримечательностями на пути следования поезда, — передает официальный сайт мэра Москвы.

Первый аудиогид состоит из 25 эпизодов, второй из 37 эпизодов. Они посвящены путям от Одинцово до Лобни и от Подольска до Нахабина. Его можно прослушать на сервисе «Яндекс. Музыка» и других популярных подкаст-платформах.

В июне изменится расписание движения поездов МЦД-1 на Савеловском и Белорусском направлениях. Изменения внесены из-за строительства станции Петровско-Разумовская и путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская.