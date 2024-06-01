МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и граде

Москвичей предупредили о дожде, грозе, граде и усилении ветра с порывами до 15 м/с до 23:00 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

«В ближайшие один–два часа с сохранением до 23:00 1 июня местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует: управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; не оставляйте детей без присмотра; будьте внимательны и осторожны», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.