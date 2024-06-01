Сергей Собянин рассказал, как москвичи исполняют заветные мечты детей-сирот

Уже 3,5 года столичный проект «Давай ДруЖИТЬ!» помогает исполнять желания детей-сирот и ребят из семей в трудной жизненной ситуации. Об этом в субботу, 1 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Например, воспитанница семейного центра Алла побывала в мастерской по созданию одежды и сшила юбку под руководством модельера. Увлекающуюся журналистикой Полину пригласили на экскурсию в телецентр. Она узнала больше о работе телевизионщиков и всех этапах подготовки телепередач.

Футболистка Анна встретилась со своим кумиром из ЦСКА Игорем Акинфеевым и поиграла с профессионалами.

— Только за этот год участники смогли попробовать себя в мультипликации и ювелирном деле, катались на коньках с олимпийскими чемпионами, побывали на настоящей съемочной площадке, встретились с космонавтом и шеф-поварами, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

В сентябре 2023 года глава города подвел итоги трех лет работы социального проекта для детей «Давай друЖИТЬ». По словам Собянина, благодаря программе 17-летняя Даша прыгнула с парашютом, 13-летняя Катя покаталась на аттракционах в парке «Сказка», а 9-летняя Алиса познакомилась с гимнасткой Маргаритой Мамун.

Москвичам рассказали о программе городских мероприятий в День защиты детей, который отмечается 1 июня. В столице проведут семейный пикник, фестиваль искусств и школьные спортивные соревнования.