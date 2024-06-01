Летние читальни открылись в парках Москвы

В Москве открылись летние читальни, где можно в рамках движение буккроссинг выбрать понравившуюся книгу, а потом принести свою. Об этом в субботу, 1 июня, сообщили в столичном департаменте культуры.

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Всего в городе открылись 14 летних читален, девять из которых находятся в парках, а пять — рядом с культурными учреждениями.

В будние дни граждане могут наслаждаться любимыми книгами или открывать для себя новых авторов. А по выходным там будут проходить мастер-классы и программы, а также чтение и обсуждение литературных произведений в кругу единомышленников.

Летние читальни подготовили насыщенную программу. В первое воскресенье лета с 13:00 до 15:00 на площадке перед зданием библиотекой Александра Пушкина пройдет книжный своп. В этот же день возле Дома Гоголя в 16:00 состоится литературная встреча по мотивам сказки Николая Носова «Мишкина каша», сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Буккроссинг — это движение, которое направлено на повышение доступности чтения. Оно подразумевает, что люди могут выбрать и забрать себе книги в отведенных для этого местах, а взамен принести те произведения, которые им уже не нужны, поскольку произведения могут быть полезны для других.

26 мая в сервисе «Библиотеки Москвы» представили тематическую подборку литературы «Счастлив тот, кто счастлив дома», приуроченную к 2024 году, который признан в России Годом семьи. В подборку вошли 13 книг в жанре саги, где рассказывается о жизни сразу нескольких поколений одной семьи.