Рыбаки приняли участие в чемпионате в рамках фестиваля «Москва — на волне»

В течение трех дней на берегу Москвы–реки проходил чемпионат для профессиональных рыбаков. Об этом в субботу, 1 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе проекта «Московские сезоны».

Соревнование проходило в Капотне, самые опытные рыбаки приехали на место ради приза в миллион рублей. В рамках состязания нужно было поймать самую большую по весу рыбу. В живописных пейзажах природного заказника рыбаки ловили плотву, окуней и лещей.

После ловли судьи измеряли и взвешивали рыбу, но после этого выпускали ее в воду. В один из дней профессионалам удалось поймать почти двухкилограммового леща.

— Победителем с самым большим уловом весом более 24 килограмм стал постоянный участник Кубка Любительской Фидерной Лиги Беслан Вороков. Ему вручили призовой миллион рублей и кубок «Московских сезонов», — сообщили в пресс-службе.

31 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что фестиваль посетили более трех миллионов человек. Мероприятие охватило 31 площадку, включая пять в центре города и 26 в районах города.