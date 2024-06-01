Стрижи вернулись в Москву

В Москву прилетели стрижи. Об этом в субботу, 1 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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— Орнитологи отмечают, что эти птицы возвращаются в город одними из последних среди своих крылатых собратьев — как правило, в конце мая, когда дневная температура достигает отметки плюс 20 градусов. Возвращение в мегаполис продолжается до начала июня, — рассказали представители департамента.

Зимний сезон эти птицы проводят на севере Африки — в Алжире, Марокко и других странах.

В Москве обитает только один представитель отряда стрижеобразных — черный стриж. Птицу величиной со скворца отличают длинные серповидные крылья, короткий хвост, крошечный клюв и короткие лапы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Диким животным и птицам, которые обитают в столице, не требуется помощь в жаркую погоду. Об этом рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Жителям и гостям столицы напомнили, что представители фауны умеют переносить жару благодаря водоемам. Также пернатые и звери могут прятаться от солнца в тени парков.