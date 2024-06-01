Собянин: В эти выходные Парк Горького станет большой игровой площадкой для детей

Сергей Собянин в своем блоге пригласил москвичей на второй Московский детский фестиваль искусств «Небо». Он открылся в Парке Горького в День защиты детей.

© Mos.ru

«В этот день в Москве всегда имеет место множество самых разных событий, но до сих пор среди них не было ни одного по-настоящему масштабного фестиваля. И поэтому мы решили заполнить этот пробел. В первые выходные лета Парк Горького проводит Московский детский фестиваль искусств “Небо” — праздник для всей семьи», — написал Мэр Москвы.

В течение двух дней, 1 и 2 июня, главный парк страны станет большой игровой и образовательной площадкой, на которой объединятся театр и цирк, музыка и танец, наука и искусство, литература и архитектура. На девяти фестивальных площадках пройдут пять премьерных и более 100 других самых разных событий.

Интерактивные спектакли и перформансы рассчитаны на активное участие зрителей. Самые маленькие получат первые уроки по искусству, а те, кто постарше, смогут развить свои творческие навыки.