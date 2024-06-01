Москвичам рассказали о погоде в первый день лета

Погода в Москве в субботу, 1 июня, ознаменуется 30-градусной жарой, а также кратковременным дождем и грозой, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Вместе с тем в столице будет наблюдаться переменная облачность.

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Днем температура воздуха прогреется до плюс 28–30 градусов. Ветер в этот день будет иметь юго-восточное направление и скорость 5-10 м/c. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. К ночи столбики термометров покажут плюс 14 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в первые дни июня москвичей ждет аномальная жара. По его словам, 1 и 2 июня температура воздуха в столице будет «как в Краснодаре». При этом синоптик подчеркнул, что антициклон постепенно будет отходить на восток, и в столичный регион начнут поступать насыщенные влагой теплые воздушные массы с юга. Как подчеркнул Вильфанд, местами ожидаются дожди и грозы.

На Москву обрушился мощный ливень

До этого ведущий специалист Центра погода «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июне температура воздуха в Москве будет немного выше нормы. По его словам, на большей части территории России, в том числе в столичном регионе, лето будет теплым.

Экстремальной жары в июне специалист не ожидает. По его словам, общее количество осадков предстоящим летом превысит норму на 30% из-за более влажного июля.