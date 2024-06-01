Вильфанд сообщил о начале купального сезона в Москве

Купальный сезон начинается в Москве в первые дни лета, вода в столице и области прогрелась до 21 градуса. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас вода прогрелась до 21 градуса, и купальный сезон начинается именно в Москве, а не на Черном море, именно в эти выходные", - рассказал он.

По словам метеоролога, водные объекты прогрелись очень сильно за счет того, что температура днем была очень высокой, солнце прогревает водную поверхность, а ночью не происходит передача тепла в приземный слой воздуха, потому что он сам теплый, нет турбулентного обмена. При этом на Черноморском побережье Кавказа температура воды ниже, чем в столице. Так, в Анапе она составляет 18 градусов, в Геленджике - 19 градусов, в Сочи - 19,5 градуса, заметил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд отмечал, что довольно часто в XXI веке лето в регионе начиналось с заморозков. Но нынешнее начало лета будет очень жарким. Он также говорил о том, что в целом температура воздуха этим летом прогнозируется около и выше нормы. Преимущественно выше нормы она ожидается на европейской территории страны, в северных регионах, в Северо-Западном федеральном округе, на севере Урала, на севере Сибири и на севере Якутии. На остальной территории России погода будет близкой к норме.

В то же время в прогнозе специалистов "Яндекс Погоды" говорилось, что практически для всей территории России этот летний сезон выдастся более теплым относительно средних многолетних показателей и с осадками в пределах многолетней нормы. В июне специалисты сервиса прогнозируют превышение средних многолетних температур для большей части территории России. Июль по сравнению с 2023 годом ожидается жарче для всех регионов европейской части России. А август окажется заметно холоднее 2023 года практически на всей территории страны.