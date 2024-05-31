В отдельных районах столицы прошли сверхинтенсивные осадки. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Сверхинтенсивные осадки выпали в отдельных районах столицы. Наиболее интенсивные ливни, сопровождающиеся грозой, зафиксированы в ВАО, СВАО, САО. Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком, — говорится в сообщении.

Уточняется, что непогода сохранится вплоть до 23:00. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, уточняется в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

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Несмотря на ливень, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что пятница, 31 мая, стала самым теплым днем в Москве с начала года. Воздух на базовой метеостанции столицы ВДНХ уже прогрелся почти до 29 градусов, что на 0,4 градуса выше отметки, зафиксированной накануне.

При этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что первая декада июня будет с температурой воздуха чуть выше нормы, а также со слабыми дождями.