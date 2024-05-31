Прокурор назвал самые безопасные округа Москвы

Самыми безопасными административными округами столицы с января по апрель 2024 года стали Новая Москва и Зеленоград. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в пятницу, 31 мая.

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По ее словам, за этот период в Новой Москве было зафиксировано порядка 1,9 тысячи преступлений, а в Зеленограде — 1,16 тысячи. Третье место по уровню безопасности занял Северо-Западным административный округ, в котором зарегистрировали всего 3,5 тысячи преступлений.

Больше всего преступлений произошло в центре Москвы и на юго-востоке столицы — около 5,2 тысячи случаев в каждом. Тройку антилидеров по числу преступлений замыкает Восточный административный округ с 4,6 тысячи случаев.

По итогам 2023 года в России сократилось количество краж, грабежей и убийств.