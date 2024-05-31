Пятница в Москве стала самым теплым днем с начала года

В пятницу, 31 мая, воздух на станции ВДНХ прогрелся почти до 29 градусов, это самый высокий показатель с начала 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Пятница, 31 мая, в Москве стала самым теплым днем с начала года. Воздух на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, уже прогрелся почти до 29 градусов (28,9 градуса) – это на 0,4 градуса выше, чем было вчера, и это не предел», – написал Леус.

По его словам, точные данные появятся после 21:00.