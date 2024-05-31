Более 3 млн человек посетили фестиваль «Москва на волне. Рыбная неделя»

Более 3 млн человек посетили площадки фестиваля «Москва на волне. Рыбная неделя» с начала его работы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, который вместе с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут посетил площадку фестиваля, расположенную на переходе от площади Революции к Манежной площади.

© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

«Фестиваль «Рыбная неделя», который проводится совместно с министерством сельского хозяйства, работает неделю. И за эту неделю его посетили более 3 млн человек. Конечно, немаловажную роль играет то, что в эту работу включились не только городские площадки, но и тысячи московских магазинов, десятки ресторанов, практически все рынки Москвы. Фестиваль нацелен на то, чтобы популяризировать русскую рыбу, которая поступает со всех регионов нашей страны», – сказал Собянин.

Он выразил благодарность министерству сельского хозяйства РФ за поддержку фестиваля.

В свою очередь Оксана Лут добавила, что объем производства рыбы и рыбной продукции растет с каждым годом.

«У нас много регионов занимаются рыбой. Это не только морская рыба Дальневосточного бассейна, но и Северного бассейна, и речная рыба. Есть аквакультуры, которые в последние годы развиваются очень активно. Увеличивается технико- и технологическое оснащение отрасли, строятся новые суда с новым оборудованием. И здесь хочу отметить, что по поручению президента Российской Федерации мы совместно с регионами разработали карту по повышению потребления рыбной продукции, и здесь, конечно, будем ее выполнять для того, чтобы наши граждане ели больше вкусной рыбы», – сказала министр.

Собянин добавил, что в московских магазинах начали открываться специализированные рыбные отделы. «Вы знаете, что мы начали открывать в магазинах сети «Москва – на волне». Я думаю, что это хорошая традиция, когда не просто торгуют рыбой, а именно такой продукцией, в том виде и в той фасовке, которая нужна покупателям», – сказал Собянин.

Также мэр пригласил москвичей посетить площадки фестиваля. «В субботу-воскресенье заканчивается фестиваль. Будет много новых интересных мероприятий. Так что всех вас ждем на площадках «Рыбной недели», – заключил Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, к «Рыбной неделе» присоединилось свыше 3 тыс. магазинов и более 140 рынков и ярмарок. Особое рыбное меню предлагают более 300 столичных ресторанов. За прошедшую неделю для гостей фестиваля было приготовлено свыше 300 тыс. блюд.

На большинстве площадок в дни фестиваля работают уличные рыбные рынки. Самые крупные расположились в Таганском районе на ул. Школьная и на ВДНХ возле павильона №64 – площадь каждого из них составляет 700 кв. м. Фестивальная площадка на переходе от Манежной площади к площади Революции является неформальным гастрономическим центром фестиваля, на которой работают известные рыбные рестораны. На площадках можно приобрести более 600 товаров из рыбы и морепродуктов, среди которых продукция всевозможных способов обработки.

Также сообщается, что в среднем за год жители столицы потребляют более 320 тыс. тонн рыбы и рыбопродуктов, в том числе порядка 260 тыс. тонн свежей, замороженной, соленой, сушеной и копченой продукции, 13 тыс. тонн рыбных полуфабрикатов и более 30 тыс. тонн консервов.