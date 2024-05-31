Стали известны самые популярные имена для новорожденных в Москве

Михаил и София стали наиболее популярными именами для новорожденных в Москве с начала текущего года. Также в столице теперь живут Радость, Изумруд, Эльбрус и Космос, сообщила пресс-служба столичного управления ЗАГС.

"Самыми популярными именами для новорожденных в Москве с начала 2024 года стали Михаил (988) и София (811). Также большее предпочтения московские родители стали отдавать таким именам как Марк, которое занимает 3 место по популярности и по сравнению с 2023 годом поднялось на одну позицию вверх, а также Василиса. Имя в 2024 году занимает 6 место, в 2023 году - 9 место", - приводятся в сообщении слова начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханевой.

По ее словам, самой популярной датой рождения с начала года стало 7 мая, а больше всего малышей родилось в марте. Уточняется, что среди родившихся в этот период 51,5% мальчики и 48,5% - девочки. Среди мужских имен также лидируют Александр, Максим, Лев, Иван, Дмитрий, Матвей и Тимофей. В десятку популярных женских имен входят также Анна, Мария, Ева, Виктория, Василиса, Варвара, Александра, Полина и Елизавета. Среди двойных и тройных мужских и женских имен встречаются Адриан-Александр, Адам Антоний, Арвид Уильям Савитар, Александра Кристина, Алиса Елизавета и другие.

Кроме того, в столице теперь живут по одной девочке с именами Радость, Изумруд, Лиса, Алексея, Лавина, Искра. А среди необычных мужских имен - Эльбрус, Феникс, Космос, Тристан, Мираж, Геракл.