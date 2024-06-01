Собянин объявил имена лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

В столице объявили лауреатов грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Каждый год награды вручаются 99 талантливым ребятам, которые учатся в творческих школах и колледжах, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Он отметил, что в 2024 году грантовый фонд увеличили более чем в три раза – до 12 миллионов 370 тысяч рублей. В конкурсе участвовали музыканты, вокалисты и творческие коллективы.

Обладателем Гран-при стал студент МССМШ имени Гнесиных, виолончелист Тихон Евланов. Церемония награждения состоялась в рамках Большого фестиваля искусств, куда пригласили мировых звезд, указал мэр.

Градоначальник поздравил всех победителей и призеров, а также выразил уверенность в том, что они впишут свои имена в историю искусства.

Ранее сообщалось, что московские студенты победили на XXXII Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна", который проходил в Саратове с 26 мая по 1 июня. Столичная делегация состояла из 80 студентов 19 университетов. Всего в "Российской студенческой весне" поучаствовало свыше 3,5 тысячи человек из более чем 85 регионов страны.