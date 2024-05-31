Вода в Москве-реке прогрелась сильнее, чем на курортах в Сочи

Температура воды в Москве-реке поднялась выше, чем в Черном море в Сочи. Об этом сообщил в соцсетях ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По словам синоптика, поверхностный слой воды в Москве-реке в районе Звенигорода прогрелся до 21 градуса. Это чуть выше, чем на курортах Сочи. Температура воды в Черном море там – плюс 20 градусов. Синоптики прогнозируют, что 30-градусная жара в Москве спадет в начале следующей недели.

Ранее МЧС России по Москве выпустило экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в последние дни мая. В дневные часы температура воздуха в столице достигает плюс 30 градусов.