Лето в Москве ожидается теплым, без экстремальной жары

В этом сезоне в Москве лето ожидается теплым, но без экстремальной жары, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Лето на большей части территории России, в том числе в Москве и столичном регионе, будет теплым. Превышение над средней сезонной температурой воздуха составит всего 1–2 градуса, а, значит, в Центральной России обойдется без экстремальной жары. В Москве июнь ожидается на 2 градуса теплее нормы, июль – около нормы, август – на 1 градус выше средних показателей. Норма для столицы: ночью – плюс 10–15 градусов, днем – 20–25 градусов. Это идеальный климат для россиян», – написал Тишковец.

Он добавил, что количество осадков также будет близким к норме, в июле возможно превышение на 30%.