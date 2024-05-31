Москвичам рассказали о летней программе кинотеатра на ВДНХ

Летний кинотеатр-лекторий ВДНХ будет открыт четвертый сезон подряд. Об этом стало известно в пятницу, 31 мая.

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Он будет работать в период с 1 июня по 8 сентября. В программу вошли комедии, драмы, фантастические истории и боевики.

В первый день лета гостям кинотеатра представят фильмы «Баба-яга спасает мир» и «По щучьему велению». 2 июня можно будет увидеть фильм-сказку «Бременские музыканты».

Помимо просмотров, для гостей придумали мастер-классы и лекции ведущих представителей российской индустрии кино.

В репертуар также вошли историческая драма «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом, новинка отечественного кинопроката — фильм-сказка «Летучий корабль», продолжение кинофраншизы «Хитмен. Последнее дело», романтическая комедия «Адам и Ева».

Кинотеатр будет открыт с пятницы по воскресенье. Сеансы будут проходить в 20:00 и в 22:00. Для посещения кинотеатра нужно зарегистрироваться на сайте не позднее чем за 48 часов до начала показа, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

30 мая стало известно, что в Московском дворце пионеров покажут фильмы учеников киношколы. Воспитанники представят творческие работы, а затем обсудят их с экспертами. Преподаватели расскажут о проектах киношколы на лето и следующий учебный год.