Музею-заповеднику «Царицыно» исполнилось 40 лет

Государственный музей-заповедник "Царицыно" отмечает 40-летний юбилей с момента создания.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Он был создан как музей декоративно-прикладного искусства народов СССР и к настоящему времени собрал свыше 61 тыс. произведений", - написал он.

Собянин также добавил, что в "Царицыне" проводятся выставки, уроки, органные концерты, фестивали, благотворительные проекты, а его жемчужиной по сей день является архитектурный ансамбль, который строился как резиденция императрицы Екатерины II. На территории музея также находятся памятники археологии - курганы вятичей.

"Одно из самых красивых мест - пейзажный парк. В нем есть заповедные участки, населенные редкими и исчезающими видами зверей и птиц", - отметил мэр, добавив, что 10 июня откроется выставка "Люди и фонды. Коллективный проект сотрудников музея-заповедника "Царицыно".

Она будет включать в себя историю музея, рассказанную ее нынешними и бывшими работниками.