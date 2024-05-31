Город завершит строительство лыжного трамплина на Воробьевых горах

Городское руководство в рамках Адресной инвестиционной программы завершит строительство трамплина К-72, который входит в состав спорткомплекса для занятий зимними видами спорта «Воробьевы горы». Об этом в пятницу, 31 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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По его словам, первоначально возведением трамплина занимался инвестор, однако он не закончил строительство. В итоге сооружать объект, общая площадь которого составляет 4,3 тысячи квадратных метров, было решено в рамках госпрограммы «Спорт Москвы».

— После реконструкции трамплин будет соответствовать современным требованиям, что позволит проводить соревнования высокого уровня. Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году, — отметил Ефимов.

Горнолыжный трамплин был построен в 1953 году и на тот момент являлся лучшей площадкой в Советском Союзе для проведения соревнований, в том числе международных.

Министр столичного правительства, глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что для завершения работ объект передали столичной автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов». Сейчас готовность трамплина составляет 70 процентов.

Кроме того, Ефимов рассказал, что арендаторы проведут ремонт трех исторических зданий по программе «Один рубль за квадратный метр в год». После завершения работ в зданиях разместят гостиницы.