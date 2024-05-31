Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил пожарную охрану Москвы с 220-летием, отметив профессионализм специалистов гарнизона.

Об этом мэр столицы сообщил в своем личном блоге.

"Сегодня в московском гарнизоне трудятся порядка 18 тыс. высококвалифицированных специалистов - пожарные, спасатели, водолазы, диспетчеры Службы 112, водители и многие другие. Сильные и отважные мужчины и женщины, посвятившие себя непростой, порой опасной, но очень важной профессии. От имени москвичей я поздравляю московский пожарный гарнизон с замечательной юбилейной датой", - говорится в сообщении.

Собянин также отметил, что мало кто в мире может соперничать в профессионализме с Пожарной охраной Москвы.

"Благодаря ей наш город занимает лидирующие позиции по пожарной безопасности не только в России, но и среди мегаполисов мира", - подчеркнул мэр Москвы.

Он также добавил, что московские пожарные прибывают на место вызова в среднем за 6,5 минут, а благодаря систематической профилактике с 2011 года количество пожаров в столице сократилось более чем в три раза.

Мэр столицы отметил, что пожарно-спасательный гарнизон Москвы готов реагировать на происшествия любой сложности как в столице, так и за ее пределами.