За день почти 100 тыс. человек посетили фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»

Самый яркий и массовый фестиваль года «Лето в Москве. Все на улицу!» начался в столице 1 июня. В первый день его участниками стали около 100 тысяч человек.

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Всего для гостей провели 1200 мероприятий в разных районах столицы. Горожане могли заняться спортом на набережных и в парках, поучаствовать в танцевальном флешмобе и литературных чтениях, посетить творческие мастер-классы.

Кроме того, 1 июня открылся чемпионат Москвы по игре «Камень. Ножницы. Бумага», где все желающие могут сразиться за главный приз в миллион рублей. Чемпионат проходит в несколько этапов. С 1 июня по 1 сентября определят тройки финалистов по округам, а с 5 по 8 сентября на площадках празднования Дня города сразятся 48 участников с самой быстрой реакцией.

Самый масштабный летний фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» продлится до 8 сентября во всех округах столицы и завершится празднованием Дня города. Гостей ждет более 250 тысяч мероприятий.

Так, 2 июня в 12:00 в Измайловском парке состоится мастер-класс по фехтованию, а в саду имени Н.Э. Баумана в 16:00 можно сыграть в настольный теннис.

В 11:00 на танцевальной площадке парка «Митино» пройдет интерактивный спектакль «Там, на неведомых дорожках» по сюжетам русских народных сказок. Для гостей организуют фотозоны, мастерские народных ремесел и подвижные игры. На Никитском бульваре москвичей ждет выставка-продажа работ современных художников. Здесь соберутся уличные живописцы, знатоки шаржа, мастера других техник. Для детей проведут уроки рисования.