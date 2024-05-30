Москвичей предупредили, что диким животным и птицам не нужна помощь в жару

Диким животным и птицам, которые обитают в столице, не требуется помощь в жаркую погоду. Об этом в четверг, 30 мая, рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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Москвичам и гостям столицы напомнили, что представители фауны могут перенести жару благодаря водоемам. Также пернатые и звери могут прятаться от солнца в тени парков.

— Влаголюбивые насекомые, моллюски и пресмыкающиеся скрываются в высокой траве, — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе столичного управления МЧС москвичей и жителей Подмосковья предупредили о высокой пожароопасности в период с 30 мая по 1 июня. Горожан призвали сохранять бдительность, соблюдать меры пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что в предстоящие выходные в столичном регионе погода будет носить переменчивый характер. Пришедшая на текущей неделе жара сменится более комфортными температурными показателями.