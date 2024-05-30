На Северном речном вокзале в Москве поженятся 200 пар в течение лета

На Северном речном вокзале поженятся 200 пар в течение лета
На московском Северном речном вокзале в течение лета зарегистрируют брак около 200 пар молодожёнов, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
«Локации для выездной регистрации брака проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» пользуются большой популярностью среди москвичей», — сказала Ракова.
Он также отметила, что в нынешнем сезоне для молодожёнов подготовлены 32 площадки.
Всего в летний сезон в Москве на сезонных локациях проходит около 20% торжественных церемоний.
Ранее сообщалось, что на площадках проекта «Новые адреса счастья» в Москве поженились 50 тыс. пар.