На Северном речном вокзале в Москве поженятся 200 пар в течение лета

На московском Северном речном вокзале в течение лета зарегистрируют брак около 200 пар молодожёнов, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

«Локации для выездной регистрации брака проекта мэра Москвы «Новые адреса счастья» пользуются большой популярностью среди москвичей», — сказала Ракова.

Он также отметила, что в нынешнем сезоне для молодожёнов подготовлены 32 площадки.

Всего в летний сезон в Москве на сезонных локациях проходит около 20% торжественных церемоний.

Ранее сообщалось, что на площадках проекта «Новые адреса счастья» в Москве поженились 50 тыс. пар.