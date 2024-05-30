Более 2,6 тысяч кадет стали участниками парада у стен Музея Победы

Ежегодный парад кадетского движения Москвы «Не прервется связь поколений!» прошел 30 мая возле Музея Победы на Поклонной горе, в нем приняли участие более 2,6 тысяч кадет. Об этом в четверг, 30 мая, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе учреждения.

© Пресс-служба Музея Победы

Перед началом парада к кадетам с приветственным словом обратился мэр Москвы Сергей Собянин, вручивший благодарственные письма пяти столичным школам. Этой награды они были удостоены за верность традициям кадетского движения столицы. Всего торжественным маршем у стен Музея прошли 44 парадных расчета.

В общей сложности у стен Музея Победы собрались 15 тысяч человек, среди почетных гостей были ветераны Великой Отечественной войны и Герои России, представители органов законодательной и исполнительной власти, силовых ведомств и общественных организаций, а также педагоги, родители и учащиеся столичных школ.

Для участников и гостей мероприятия прошла концертная программа: перед ними выступили российские артисты и творческие коллективы, а после завершения парадных расчетов гости и кадеты почтили минутой молчания память павших героев и возложили цветы к «Огню Памяти и Славы» около Музея Победы.

Мэр Москвы, после посещения парада, выразил уверенность в том, что каждый школьник вырастет достойным гражданином великой страны.