Донорские акции пройдут в Москве 14 июня и 23 июля

Донорские акции пройдут в Москве в рамках Всероссийской акции «Семейный код донора», которая приурочена к Году семьи. Об этом в четверг, 30 мая, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе мероприятия.

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Первый день акции состоится 14 июня, во Всемирный день донора крови, в Общественной палате Российской Федерации по адресу: Миусская площадь 7, строение 1. Второй — 23 июля на территории АО «ВДНХ» в павильоне «Лекторий».

Организаторами мероприятий стали Координационный совет при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга и НФ «Национальный фонд развития здравоохранения».

Зарегистрироваться на донации можно по ссылке.

За десять лет количество доноров в столице выросло в три раза. Благодаря неравнодушным москвичам у врачей есть важный ресурс для лечения и спасения жизней. Каждые пять минут хотя бы одному пациенту в столичной системе здравоохранения проводится трансфузия компонентов крови.

Главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова рассказала «Вечерней Москве», какая группа крови считается самой востребованной и сколько в столице почетных доноров.