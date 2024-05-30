Москвичам рассказали о погоде на выходные в столице

В предстоящие выходные температура воздуха в столице будет выше климатической нормы, а также ожидаются грозы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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По его словам, погода продолжит определяться размытым барическим полем относительно повышенного давления. По-прежнему ожидается высокая температура с превышением климатической нормы примерно на шесть градусов. Однако москвичей от летнего зноя спасут дожди и грозы, после которых ожидается кратковременное снижение температуры.

— В пятницу в Московской области будет достаточно активно наблюдаться конвективная деятельность в атмосфере. Будут развиваться мощно-кучевые и кучевые облака, которые в любой момент могут переродиться в кучево-дождевые. Соответственно, уже в пятницу ожидается кратковременный дождь в Москве, а в Подмосковье местами пройдут грозы. Но столицу они могут миновать, — сказал он.

Синоптик отметил, что в субботу высокая вероятность, что грозы пройдут в Москве. В воскресенье в течение дня местами в столице пройдет кратковременный дождь.

Эксперт подчеркнул, что температура воздуха в пятницу и выходные дни на этой неделе будет от 24 до 29 градусов.

— В пятницу местами воздух прогреется до 30 градусов и даже чуть выше этой отметки. В ночные часы в предстоящие выходные также будет очень тепло — от 14 до 19 градусов, — сообщил Ильин.

Атмосферное давление будет около 750 миллиметров ртутного столба в эти дни, заключил специалист.

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о том, что в четверг, 30 мая, с 12:00 до 22:00 местами в городе ожидаются дождь с грозой. При грозе ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Рекомендуется парковаться вдали от деревьев, а, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя укрываться под деревьями.

Эксперты Гидрометцентра России сообщили, что тридцатиградусная жара продлится в столичном регионе минимум три дня. Чтобы предотвратить негативные последствия сильного ультрафиолетового излучения, следует носить головные уборы, меньше пребывать на солнце и пить больше воды.