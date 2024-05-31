Осиротевшего утенка спасли в Парке Горького в Москве

Сотрудники Парка Горького в Москве спасли одинокого утенка кряквы. Его заметили на Голицынском пруду.

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Утенка окружили взрослые огари. При этом крякв и других утят поблизости не было. Тогда работники парка решили забрать птенца и вырастить в специальном вольере.

Утенок быстро освоился на новом месте. С первых минут он полюбил спать в мягком синтепоне, в котором его доставляли в вольер. Сейчас он растет «не по дням, а по часам», много ест, бегает по новому дому и каждые 10 минут принимает водные процедуры, сообщается в Telegram-канале парка.

Ранее сообщалось, что в Приморье сапсерферы спасли детеныша косатки. Он отбился от стаи, плавал на мелководье и не мог уйти на глубину из-за сильных волн. Один из мужчин на руках отнес его дальше в море.