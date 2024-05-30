Выпускники столичных школ искусств бесплатно посетят театры Москвы

Специальную программу организовали для выпускников и учеников детских школ искусств в честь окончания учебного года. Об этом в четверг, 30 мая, сообщили в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

© Вечерняя Москва

Около 300 будущих актеров, режиссеров и музыкантов смогут посетить Театр Оперетты, Театр на Малой Ордынке, Московский детский музыкально-драматический театр «Поколение», Театр Терезы Дуровой, Театр на Трубной, концертный зал «Зарядье» и Москонцерт Холл.

Так, 31 мая в 19:00 пройдет показ балета «Лебединое озеро» в «Москонцерт Холле», спектакль смогут посетить 50 детей. Балет будет представлен Московским государственным театром балета классической хореографии под руководством Элика Меликова.

— Для учащихся мы организуем уникальные экскурсии за кулисы, а в концертных залах проведем открытые репетиции. Более 300 будущих актеров, режиссеров и музыкантов приглашены в столичные театры бесплатно посмотреть популярные спектакли и окунуться в процесс создания новых постановок, — рассказал рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Уточняется, что ребята из детских школ искусств будут посещать мероприятия в театрах до 5 июня, об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

28 мая Собянин сообщил, что выше 20 зарубежных площадок приняли учеников московских творческих школ и колледжей за прошедший учебный год. При этом с января по май столичные школы искусств провели свыше 2,5 тысячи мероприятий, а всего за учебный год — около пяти тысяч выступлений.