Московский зоопарк показал самостоятельно «заселившихся» уток

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в четверг, 30 мая, поделилась фото с самостоятельно прибывшими в зоосад утками. На кадрах заметны две взрослые особи и порядка 10-и птенцов.

© Вечерняя Москва

— Сами пришли в зоопарк. Пустят ли их наши постояльцы... Но! Орнитологи говорят, что каждая семья знает куда ей надо идти, а куда нет, — пояснила Акулова в публикации.

По словам гендиректора зоосада, сейчас семейство уток гостит в вольере у пеликанов.

Несколькими днями ранее специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли утят, которые провалились сквозь решетку дорожной канализации. Птенцов выпустили на газон, после чего мама-утка увела счастливое семейство по своему маршруту.

Похожий случай произошел в середине мая. Маленькие утята провалились в решетку ливневой канализации в Парке Горького, однако мама-утка не растерялась и стала звать на помощь. Находившиеся поблизости люди вызвали спасателей МЧС, которые спасли малышей. На протяжении всей спасательной операции мама-утка следила за происходившим.