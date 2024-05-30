В Москве на уличных парковках возобновили работу контролеры-роллеры

Контролеры на роликовых коньках возобновили работу на уличных парковках столицы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП).

"Маломобильные контролеры и контролеры-роллеры "Московского паркинга" открывают летний сезон. <...> Контролеры-роллеры следят за дорожной инфраструктурой и соблюдением правил парковки; быстрее передвигаются по улицам, охватывая больше пространства; помогают водителям. Маломобильные контролеры: специалисты по инфраструктуре для людей с инвалидностью, докладывают об участках, где маломобильным гражданам трудно передвигаться, следят за парковкой на местах для инвалидов", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, контролеры на роликовых коньках работают на уличных парковках Москвы уже четвертый сезон, а маломобильные контролеры появились в столице в 2018 году.