Около 200 пар поженятся на Северном речном вокзале в летний сезон

Сотрудники московских загсов проведут торжественные церемонии бракосочетания на Северном речном вокзале в рамках проекта «Новые адреса счастья» с 7 июня по 24 сентября. Об этом в четверг, 30 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Около 20 процентов торжественных церемоний летом проходит на сезонных локациях, к которым относится и Северный речной вокзал. Мы увеличили число мест на четверть по сравнению с прошлым годом, и там планируют пожениться около 200 пар в этом году, — уточнила заммэра.

По ее словам, в 2023 году в интерьерах вокзала поженились свыше 120 пар. Церемонии проводятся после его закрытия, чтобы не мешать посетителям и пассажирам.

Заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов добавил, что пары могут выбрать Северный речной вокзал в качестве места бракосочетания уже четвертый год подряд, передает официальный сайт мэра Москвы.

Порядка 1,2 тысячи пар в Москве заключат брак на летних выездных площадках проекта «Новые адреса счастья». Подать заявление на регистрацию брака можно через портал «Госуслуги», сайт mos.ru, а также в дворцах бракосочетания.

В проекте «Новые адреса счастья» за пять лет, с момента его запуска, приняли участие 50 тысяч столичных пар. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.