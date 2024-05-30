«Маршрут милосердия» проложат в парке «Сокольники» 1 июня

Благотворительный фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Маршрут милосердия» состоится на главной площадке Парка культуры и отдыха «Сокольники» 1 июня, в Международный день защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

© Вечерняя Москва

Фестиваль нацелен на физическое, социальное и личностное развитие детей с ОВЗ и их сверстников через совместное участие в игровых спортивных и творческих активностях.

— «Маршрут милосердия» — своего рода, ценностно-образующий проект экономического будущего страны — трамплин для развития социального предпринимательства. Бизнес начинается с культуры, а культура начинается с детства, — отметила один из организаторов события учредитель Ассоциации деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер» Светлана Листопадова.

В рамках фестиваля состоится гала-концерт с участием детских творческих коллективов и звезд российской эстрады. Также в парке пройдет квест-марафон, пленэр «Таланты без границ», выставка творческих работ «Таланты без границ!» и другие мероприятия.

В столице также пройдет фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!», который объединит летние активности. Он станет самым продолжительным в мире и продлится 100 дней. Горожан ждут выступления уличных музыкантов, мастер-классы, литературные чтения и многое другое.