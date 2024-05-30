Летний студенческий бал состоится в Музее Победы

Летний бал студентов колледжей состоится 3 июня в 15:30 в Музее Победы. Мероприятие пройдет в Зале Полководцев, в нем примут участие 400 учащихся из 47 колледжей Москвы. Эти студенты выбрали новое направление в обучении — профессионалитет. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

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— На протяжении четырех месяцев студенты готовили творческие выступления и разучивали бальные танцы. На балу будут исполнены полонез, московская кадриль, шапелуаз. Также ребята исполнят испанский вальс, малый фигурный вальс и английский вальс «Экосез». Программу вечера дополнят бальные игры – «Котильон», «Воротца», «Гудки», — рассказали в Музее Победы.

Союз директоров среднего профессионального образования и Фонд содействия сохранению культурных традиций и семейных ценностей «Хрустальный очаг» стали организаторами проекта. Также он реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации

Музей Победы приглашает детей и родителей на познавательные экскурсии в период летних каникул. Гостей ждут порядка 20 тематических программ.