Бассейны под открытым небом заработают в Москве 1 июня

Летний отдых можно организовать в пределах столицы, ведь с 1 июня в парках и на фестивальных площадках проекта «Московские сезоны» заработают городские бассейны под открытым небом. Об этом стало известно в четверг, 30 мая.

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Площадки откроются в рамках фестиваля «Лето в Москве». До конца сезона жители и гости города могут загорать и наслаждаться курортным отдыхом.

Специалисты позаботились о безопасности и удобстве посетителей. Бассейны будут открыты только в хорошую погоду.

Всего будут открыты 18 площадок, но с момента открытия фестиваля их количество увеличится. Для посещения бассейнов нужно забронировать место заранее.

Для гостей старше 12 лет цена входного билета на утренний сеанс в будни составит 750 рублей, а в выходные дни и праздники — тысячу рублей. Второй и третий сеансы в будние дни будут по цене в 1,5 тысячи рублей, в выходные и праздничные дни — две тысячи рублей.

Дети до 12 лет и граждане, имеющие право на льготный проход, могут посетить площадки со скидкой 50 процентов от полной стоимости. Отмечается, что гости обязаны иметь при себе документы, подтверждающие личность, возраст и принадлежность к льготной категории, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве в рамках программы фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» пройдет чемпионат по игре «Камень. Ножницы. Бумага». Абсолютный победитель получит пояс чемпиона Москвы и один миллион рублей.