«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве

В Москве из-за 30-градусной жары объявили «оранжевый» уровень опасности погоды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» уровень опасности будет действовать в столице до 18:00 31 мая.

«Оранжевый» уровень опасности — это высокая вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба в результате неблагоприятных условий погоды», — говорится в публикации.

До этого специалист сервиса Budu, терапевт Андрей Рябков заявлял, что жара может негативно сказываться на состоянии людей, в том числе повышать температуру тела, что грозит обезвоживанием и серьезными нарушениями работы организма.

29 мая врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявлял, что влияние на иммунитет оказывает не устойчивая жаркая погода, а резкие перепады температуры. По его словам, при резкой смене температуры человеческий организм будет тратить время на то, чтобы адаптироваться к новым условиям.