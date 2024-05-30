Беспилотный трамвай проехал более 100 километров по улицам Москвы

Первый в России беспилотный трамвай проехал уже более 100 километров по московским улицам. Он курсирует в тестовом режиме по маршруту № 10 без пассажиров. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Во время движения трамвай с помощью камер и лидаров собирает данные для обучения нейронной сети. Это позволит улучшить распознавание встречающихся объектов: автомобилей, пешеходов, светофоров и дорожных знаков, а также исключить ошибки.

«Мэр Москвы дал старт испытаниям беспилотного трамвая в городских условиях. Сейчас за пультом находится водитель, а специальная система дублирует его действия. С каждым выездом трамвай все лучше распознает внешние объекты. Беспилотная технология — уникальная разработка в Европе, которая принадлежит Правительству Москвы. Уже в этом году новый транспорт начнет полностью управлять процессом движения, а водитель будет страховать его действия. Для участия в тестовых поездках пригласят жителей столицы», — сообщил Максим Ликсутов.

Он добавил, что полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами и без водителя за пультом планируется обеспечить до конца 2025 года. Предполагается, что к 2027 году более 80 процентов трамвайного подвижного состава оборудуют автоматизированной системой управления.