Москвичей предупредили о ливнях и грозах

В Москве в четверг прогнозируется дождь с грозой. С таким предупреждением выступила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Подобные погодные явления ожидаются с 12:00 до 22:00. Горожан попросили соблюдать осторожность.

«В Москве ожидаются кратковременный дождь с грозой. При грозе порывы ветра до 15 м/с», – говорится на сайте столичного главка МЧС России.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, парковать автомобили вдали от деревьев, обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что купальный сезон в центральной России можно считать открытым. По словам эксперта, на большинстве рек региона поверхностный слой воды прогрелся до +18 градусов, а на реке Москва у Звенигорода температура уже составляет +19 градусов.